Incendies: 25 combattants de l’ANP décédés

Vingt-cinq (25) combattants, dont un gendarme, ont péri suite aux incendies criminels déclarés en 1ère Région militaire, particulièrement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, et en 5ème Région militaire, notamment à Bejaïa, a déploré mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

« Suite aux incendies criminels déclarés en 1ère Région militaire, particulièrement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, et en 5ème Région militaire, notamment à Béjaïa, tous les moyens humains et matériels ont été déployés, dès les premières heures, avec l’intervention des sapeurs-pompiers de la protection civile et de détachements de l’Armée nationale populaire, particulièrement dans la localité d’Ichelladhen, entre la commune d’Ain El-Hammam et celle de Labâa Nath-Irathan dans la wilaya Tizi-Ouzou, ainsi qu’à Béjaia à Tala Hamdoun », précise la même source.

Suite à ces interventions, le Ministère de la Défense Nationale déplore la perte de dix–huit (18) combattants, dont un (01) gendarme, relevant d’un détachement du 57e Bataillon Leger d’Infanterie, stationné à Ichelladhen, et six (06) brûlés dont l’état est plus ou moins grave. En outre, il est à déplorer sept (07) autres décès ayant succombés à leurs blessures, quatre (04) brûlés en état grave et quatre (04) atteints de brûlures légères, relevant du 4e Bataillon d’Infanterie Autonome, stationné à Tala Hamdoune dans la wilaya de Béjaïa en 5e Région Militaire, dont l’intervention a permis de sauver cent–dix 110 citoyens entre hommes, femmes et enfants des flammes.

« En ces douloureuses circonstances, Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, adresse, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, ses sincères condoléances aux familles et proches des Chouhada ainsi qu’à l’ensemble de l’institution militaire, priant Allah Le Tout-Puissant, d’accorder aux défunts Chouhada Sa Sainte Miséricorde, de les accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d’octroyer à leurs proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve, et souhaitant prompt rétablissement aux blessés », souligne le communiqué du MDN.

L’Armée nationale populaire « demeure mobilisée aux côtés de ses concitoyens jusqu’à extinction totale des incendies », conclut la même source.