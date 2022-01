<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Inclure le parc Abdelhamid Ben Badis aux circuits touristiques</span>

La Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran compte inclure le site du Parc Abdelhamid Ben Badis (ex-Promenade De Létang), situé dans le quartier populaire de Sidi El Houari, aux circuits touristiques de la ville qui seront lancés prochainement, a-t-on appris samedi auprès de cette instance.

La direction du tourisme et de l’artisanat £uvre à inclure le parc Abdelhamid Ben Badis parmi les cinq circuits touristiques qui seront proposés prochainement afin de valoriser ce site classé à Oran qui s’apprête à accueillir la 19ème édition des Jeux Méditerranéens l’été prochain, a souligné le chef du service du tourisme, en marge d’une manifestation organisée samedi au niveau de cet espace vert. Ces itinéraires viendront s’ajouter aux cinq circuits touristiques existants et agréés par les autorités compétentes portant à 10 le nombre total des itinéraires englobant différents monuments historiques de la wilaya d’Oran, en application des directives de la tutelle, a indiqué Mourad Boudjenane. Cette démarche vise également à permettre aux touristes et invités de l’événement sportif méditerranéen de découvrir les attraits et les atouts de la ville d’Oran. «Des circuits touristiques de certaines wilayas limitrophes seront également inclus au plan de travail de la Direction du tourisme pour l’événement sportif afin de proposer une variété de destinations touristiques», a ajouté le même responsable. A l’occasion de cette manifestation visant à valoriser ce parc, une exposition a été mise sur pied à l’intention des agences de tourisme et de voyages pour présenter les destinations touristiques internes. Une autre exposition de produits d’artisanat locaux a été également organisée sur place par la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM). Le président de l’Association d’ornithologie et de la protection de l’environnement, Mâamar ChafiaAllah, a proposé la réalisation de kiosques au niveau de cet espace pour répondre aux besoins des visiteurs, comme il a insisté sur la nécessité d’intensifier l’information et la publicité sur les réseaux sociaux pour encourager les familles à visiter le site. Pour sa part, le guide touristique Fouad Ben Negrouche a insisté sur la nécessité de valoriser cet espace pour en faire un parc national et l’intégrer aux circuits touristiques afin qu’il devienne une destination pour les familles et les visiteurs de la capitale de l’ouest du pays. Le responsable de la Coordination de la citoyenneté durable, Guenoune Mohamed, a mis, de son côté, l’accent sur la nécessité de réactiver l’étude portant réhabilitation de ce parc et de créer des espaces de créativité culturelle et artistique pour promouvoir la culture.

Cette manifestation, organisée par la même coordination, a vu la participation de nombreux secteurs et organismes et d’une cinquantaine d’associations activant dans divers domaines, en plus d’un public nombreux, venu découvrir le parc Abdelhamid Benbadis, classé en 1967, qui recèle des richesses végétales dont certaines espèces rares.