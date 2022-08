<span style='text-decoration: underline;'>TENNIS / TOURNOI W25 VERBIER</span>:<br><span style='color:red;'>Inès Ibbou directement dans le Tableau Final</span>

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, entièrement remise d’une blessure au dos, a annoncé mardi qu’elle reprendra la compétition le 22 août courant, en prenant part à un tournoi en Suisse.

Il s’agit du W25 Verbier, prévu du 22 au 28 août sur terre battue, et dont le prize-money s’élève à 25.000 USD. L’Algérienne de 23 ans, classée 585e mondiale chez les professionnelles de la WTA, en intègrera directement le tableau final, sans passer par les qualifications. La compétition a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées, notamment, les italiennes Federica Di Sarra (275e) et Giulia Gatto-Monticone (276e). L’ex-Championne d’Afrique junior s’était blessée le 10 août courant à San Bartolomé de Tirajana (Espagne), alors qu’elle affrontait la Néerlandaise Arantxa Rus, au deuxième tour d’un tournoi professionnel à 60.000 USD. Ibbou avait très bien démarré ce match, opposant une résistance farouche à la Néerlandaise de 31 ans (74e mondiale et tête de série N1 de ce tournoi), mais une blessure à la base du dos, intervenue juste avant la fin du premier set, l’avait obligée à se retirer.