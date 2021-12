<span style='text-decoration: underline;'>Saïda</span>:<br><span style='color:red;'>Inhumation du joueur Sofiane Loukar en présence d’une foule imposante</span>

La dépouille de Sofiane Loukar, joueur du MC Saïda, décédé samedi lors du match opposant son équipe à l’ASM Oran pour le compte de la 10eme journée de la ligue 2 de football, a été inhumée, dimanche, après la prière d’El Asr, au cimetière «Rebâa» de Saïda, en présence d’une grande foule.

La cérémonie funéraire s’est déroulée en présence du ministre de la jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag , des walis de Saïda, Sidi Bel Abbès et Oran, les autorités locales, de nombreuse figures sportives et d’une foule imposante. En cette triste circonstance, le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. De son côté, le représentant de la FAF, Yacine Benhamza, a souligné que les supporters algériens ont été très affectés par cet accident qui s’est produit au stade Habib Bouakel d’Oran, après la chute du joueur. Il a également annoncé que la FAF allouera une aide matérielle à la famille du défunt. Le président de la Ligue nationale de football amateur, Ali Malek, a estimé, pour sa part, que la perte du joueur Sofiane Loukar est à la fois une perte pour les siens et pour toute la famille sportive. C’est un triste et douloureux événement pour tout le peuple algérien, a-t-il ajouté. Enfin, le président du club amateur MC Saïda, Messaïdi Mohamed, a qualifié feu Sofiane Loukar d’un des piliers essentiels de son équipe et que sa disparition est une grande perte pour sa formation sportive et pour toute la wilaya. Le défunt Sofiane Loukar, 28 ans, a passé l’essentiel de sa carrière sportive au sein du MC Saïda. Durant une courte période, il a porté les couleurs du Mouloudia Hassassna et de l’Ittihad de Maghnia, rappelle-t-on.