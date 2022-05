<span style='text-decoration: underline;'>Décédé mercredi à l’âge de 70 ans</span>:<br><span style='color:red;'>Inhumation du regretté artiste Mohamed Hazim</span>

Le corps du regretté comédien Mohamed Hazim, décédé mercredi à l’âge de 70 ans suite à une longue maladie, a été inhumé jeudi en fin d’après-midi au cimetière d’Ain El Beida (Oran).

L’enterrement s’est déroulé en présence de Missoum Laroussi, représentant de la ministre de la Culture et des Arts, des autorités civiles et militaires des wilayas d’Oran et Sidi Bel-Abbès, de membres de la famille artistique et d’une foule de citoyens. A l’occasion, M. Missoum a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à la famille artistique au nom de la ministre du secteur, Soraya Mouloudji, soulignant que la ministre suivait constamment l’état de santé de feu Mohamed Hazim et coordonnait avec les autorités compétentes au niveau central et local pour assurer la prise en charge de son traitement.

Pour sa part, le fils du défunt a remercié tous les citoyens venus de nombreuses wilayas du pays pour présenter leurs condoléances à la famille et aux proches «dans une ambiance exprimant l’attachement des Algériens à l’artiste défunt et en guise de reconnaissance pour ses œuvres qui ont tous contribué à créer la joie dans les cœurs des millions d’Algériens durant les années de la décennie noire».

Le comédien Mustapha Himoune, qui n’est autre que le compagnon fidèle à Mohamed Hazim durant son parcours artistique, marqué surtout par la série de sketch «Bila Houdoud» a présenté ses remerciements aux autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la prise en charge du défunt et la facilité de toutes les procédures du suivi de son état de santé jusqu’à la décision de son transfert à l’étranger pour poursuivre son traitement avant qu’il ne soit rappelé par Dieu. L’artiste Hamza Feghouli, qui a assisté à l’enterrement en dépit de sa maladie, a appelé ses enfants et tous ses fans à «suivre son exemple dans sa morale et son travail qui visaient à donner le sourire aux Algériens». La comédienne Fadéla Hachemaoui a, pour sa part, fortement regretté le départ de l’artiste Mohamed Hazim, «une bougie de l’art oranais et algérien qui s’est éteinte».

«Notre grande consolation est le grand amour et l’attachement que portent les Algériens pour le défunt qui s’est manifesté par la grande affluence et de différentes wilayas du pays pour ses funérailles», a-t-elle déclaré. L’artiste, Mohamed Hazim, décédé mercredi à Oran à l’âge de 70 ans, des suites d’une maladie, fut pris en charge au niveau de l’Hôpital régional universitaire militaire «Dr Amir Mohamed Benaissa» d’Oran, sur instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.