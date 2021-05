<span style='text-decoration: underline;'>ONILEV</span>:<br><span style='color:red;'>Injection sur le marché d’une quantité de 100 QX de pomme de terre</span>

L’antenne régionale de l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes (ONILEV) à procédé à partir de jeudi à Oran à une première vente de pomme de terre à prix réduit en injectant sur le marché une quantité de 100 quintaux de ce tubercule, a-t-on appris mercredi auprès de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya.

Il s’agit d’une première opération de vente de pomme de terre directement aux citoyens, a déclaré à l’APS le chef de service production et appui technique à la DSA de la wilaya d’Oran, Mohamed Amine Messabih, qui a souligné que «cette opération vise, outre la régularisation de ce tubercule sur le marché, à casser surtout la spéculation notamment en ce mois de Ramadhan en fixant le prix à 55 DA le kilogramme». Cette première opération de vente directe aux consommateurs aura lieu au niveau d’un point de détail situé au niveau d’Es-Sénia (Oran), à proximité d’une confiserie d’olives, a fait savoir le même responsable, qui a indiqué que l’opération de déstockage de la pomme de terre s’effectue par l’antenne régionale de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) qui dispose aussi d’entrepôts au niveau de la wilaya de Mostaganem.

Le prix de ce tubercule, «qui a pris des ailes» durant le mois de Ramadhan, se négocie actuellement sur le marché entre 65 et 80 DA le kilogramme, malgré l’injection d’importantes quantités sur le marché de gros pour réguler le marché, a-t-on constaté.