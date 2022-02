<span style='text-decoration: underline;'>Irrégularité de la collecte des ordures et restriction draconienne de l’Aep à Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Inquiétude de la population face aux impacts néfastes en ces temps de pandémie</span>

Après s’être laissé désirer, comme une fiancée à l’égard de son prétendant, la collecte des ordures, dans la contrée d’Aïn El Turck, reprend cahin-caha ses activités, en butant assez souvent sur l’incivilité, qui a une grosse part de responsabilité dans l’altération, voire la dégénérescence, des paysages de cette partie de la wilaya.

Une région côtière, qui a été lamentablement, durant ces trois dernières décennies, vandalisée, ruralisée et encore putréfiée avec ce débrayage, qui a sordidement coïncidé avec les restrictions draconiennes de l’Aep.

Une exécrable cerise sur un gâteau fané offert sur un putride plateau en ces temps de recrudescence de pandémie du Covid-19. « Tous les ingrédients pour un cluster sont réunis à la faveur d’une pagnoterie, dont font preuve les décideurs, face à cette situation talée » ont fait remarquer sur un ton sarcastique des habitants du chef-lieu de cette daïra, qui a grandement besoin d’un nettoyage de stérilisation à grande eau, si elle n’est pas coupée, ce qui n’est pas évident avec les virtuoses de l’indolence et les génies du farniente chargés du volet relatif à la sauvegarde et la protection de l’environnement. « Le laisser-aller et le dénuement intellectuel est à l’origine de l’embourbement dans la mélasse de cette contrée, notre lieu de résidence. Le point de non retour a été allègrement atteint et il est indéniablement urgent que les concernés retroussent leurs manches jusqu’aux aisselles pour tenter, un tant soit peu, de sauver ce qui reste des branlants meubles » ont ajouté avec une humeur bilieuse nos interlocuteurs, qui ont également exprimé leur vive inquiétude face à la criarde ostentation de la prédominance de cette situation délétère en ces temps de crise sanitaire. Un absurde ridicule outrancier, qui charrie un grand éventail de préjudiciables aux effets énormément néfastes sur la santé publique. Toujours est-il que tous les voyants clignotent au rouge à quatre mois seulement de l’entame de la saison estivale dans cette partie de la wilaya, désignée comme zone d’appui pour les jeux méditerranéens prévus à la même période et, qui accueillera, de surcroît, des millions d’estivants en quête d’une bouffée d’oxygène en ces temps de crise sanitaire, dans le sens péjoratif du terme.

Rachid Boutlélis