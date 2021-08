Inscriptions universitaires: plus de 71% des nouveaux bacheliers orientés selon leurs choix

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé dimanche que 71% des nouveaux bacheliers avaient été orientés, à l’issue de l’opération des préinscriptions, selon leurs trois premiers choix.

Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats de la pré-orientation des nouveaux bacheliers session juin 2021, le nombre des lauréats préinscrits est de 333.747 soit 96,49% du total des bacheliers estimé à 345.872 étudiants.

Sur l’opération d’orientation, le ministre a révélé que 158.254 étudiants ont été orientés selon leur premier choix, soit 47,42% des inscrits, tandis que ceux orientés selon leur deuxième choix s’élèvent à 48.278 étudiants soit 14,47%, tandis que 30.642 bacheliers ont été orientés selon leur troisième choix soit 9,18%.

Quant à ceux orientés selon leur quatrième choix, ils ont atteint 22.401 étudiants, soit 6,71% des inscrits, tandis que 19.658 étudiants soit 5,89 % ont été orientés selon leur cinquième choix et 14.232 autres selon leur sixième choix soit 4,26%.

Concernant les étudiants orientés vers les grands domaines, les universités et centres universitaires se taillent la part du lion avec 270.097 étudiants inscrits, soit 82,35% du nombre des bacheliers orientés, tandis que 10.917 autres ont été orientés vers les classes préparatoires, soit 3,33%, suivies des sciences médicales avec 10.513 étudiants soit 3,33%.

Le lancement de la deuxième phase des préinscriptions aux bacheliers, dont aucun des 10 choix n’a été retenu, au nombre de 54.000 étudiants, est prévu lundi et se poursuivra jusqu’au 11 août, a souligné le ministre, précisant que la période de traitement des vœux pour cette deuxième phase est prévu du 11 au 16 août. L’annonce des résultats des orientations se feront le même jour, a-t-il ajouté.

Les moyennes minimales d’admission à certaines universités sont en hausse notamment pour les écoles supérieures et la spécialité de langue anglaise, contre une baisse pour les sciences médicales en raison de la note de la matière des sciences de la nature et de la vie, la moyenne d’accès minimale retenue pour l’orientation vers la branche de médecine pour les bacheliers de la branche des sciences de la nature et de la vie a été fixée à 15,86, contre une moyenne de 16,19 l’année dernière.