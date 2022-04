Inspection des plages dans les communes côtières

Selon l’annonce des services de la wilaya sur le site internet officiel, la commission de daïra chargée de l’inspection des plages a entamé des sorties à travers les agglomérations côtières afin d’ établir un rapport sur la situation des plages et des conditions d’accueil des estivants. Selon la même source, cette commission d’inspection est invitée à vérifier et à cerner l’étendue du problème des déversements des eaux usées à la mer en raison notamment de la prolifération des constructions illicites sur les plages, ainsi que les garages à bateaux et les gargotes de fortune ouvertes ici et là à chaque saison estivale. Et comme chaque année, ce même système de commission est réactivé sur instruction du wali en poste, afin d’énumérer encore et toujours les mêmes «points noirs» observés sur le littoral en matière d’hygiène publique, de collecte des déchets, de déversement des eaux usées, de constructions sauvages illicites, d’obstruction et dégradation des accès aux plages et de clochardisation avancée du cadre urbain dans bon nombre de sites censés promouvoir le tourisme balnéaire de la région. Selon les observateurs avisés, le lamentable état des lieux des plages de la daïra d’Ain El Turck n’est que le résultat de plusieurs décennies de laxisme et de médiocrité avancée dans la gestion des communes côtières, la prise en charge des attentes collectives et surtout la formation et l’éducation à la responsabilité citoyenne. Selon le témoignage de bon nombre de résidents dans la localité de St Germain, l’enlaidissement du cadre urbain et la dégradation des conditions de séjour des vacanciers estivants serait due a la ruée vers le littoral de «centaines d’énergumènes, jeunes et moins jeunes, venant occuper illicitement un créneau d’activité quelconque, gardiens de voiture autoproclamé, plagiste ou gargotier improvisé installé dans une baraque hideuse ou dans un garage à bateau abritant des activités illicites…» Chaque année, ces commissions d’inspection de l’état des lieux des plages dans les communes côtières, ne font que remuer le couteau dans la plaie, tant il est vrai qu’il ne s’agit plus de vérifier ou d’inspecter mais d’intervenir et d’agir avec toute la force et l’autorité de l’Etat…

Par S.Benali