<span style='text-decoration: underline;'>CHAN-2023</span>:<br><span style='color:red;'>Inspection d’infrastructures sportives et hôtelières à Annaba</span>

Les membres du comité d’organisation du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2023), abritée par l’Algérie en janvier prochain, et des représentants de la Fédération algérienne de football (FAF) se sont déplacés, mardi à Annaba, pour inspecter les infrastructures sportives et hôtelières devant accueillir les compétitions et les sportifs, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Les membres de ce comité, conduit par son président Rachid Oukali, et composé du membre du bureau fédéral et président de la commission des compétitions, Hakim Meddane, du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, et de membres de la fédération, ont été reçu par le wali Djamel Eddine Brimi ainsi que les responsables du secteur de la jeunesse et des sports, selon la même source. Les membres de ce comité se sont enquis, au cours de cette rencontre avec le wali, des préparatifs et de la réhabilitation des infrastructures sportives devant abriter une partie des complétions de ce championnat continental, a souligné la même source. La délégation s’est déplacée au stade 19 mai 1956 qui fera l’objet d’une importante opération de réhabilitation en prévision de cette compétition, et visité les stades Dridi Mokhtar dans la commune d’El Hadjar et le stade colonel Chabou du chef-lieu de wilaya qui seront réservés aux séances d’entrainement, a-t-on indiqué. Les membres de la délégation inspecteront également plusieurs infrastructures sanitaires et hôtelières de la wilaya en prévision de ce rendez-vous sportif africain, a-t-on conclu.