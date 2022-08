<span style='text-decoration: underline;'>FEUX DE FORÊTS À SOUK-AHRAS</span>:<br><span style='color:red;'>Installation de 3 commissions pour la prise en charge des sinistrés et la décompte des pertes</span>

Trois (3) commissions ont été installées à Souk-Ahars, chargées de la prise en charge des sinistrés et la décompte des pertes causées par les feux de forêts signalés à travers 12 foyers à la wilaya le 17 août et 18 août courant, a affirmé mercredi le secrétaire général de la wilaya.

La première commission a été chargée de la mission d’éva cuation de 350 familles de leurs maisons, sachant que 484 blessés ont quittés les hôpitaux et ne reste qu’un seul cas (une enfant souffrant de brulures de 2ème degré qui fait l’objet de soins), a précisé M. Said Khelil à l’APS. La même source a indiqué que la deuxième commission a commencé depuis les premières heures du déclenchement de ces feux à fournir les aides alimentaires et la literie dans le cadre de caravanes de solidarité venues de plusieurs wilayas du pays. Alors que la troisième commission, a ajouté la même source, s’est occupée du recensement des dégâts et des pertes subis par les éleveurs et agriculteurs qui exploitent les vergers en plus des maisons endommagées. Dans ce cadre, le secrétaire général de la wilaya a indiqué que dans un premier bilan, il a été procédé au recensement de 21 habitations endommagées à des degrés divers, nécessitant selon lui une réhabilitation intégrale ou de simples réhabilitations, en plus de la mort de 222 têtes bovine, ovines et de chèvres à cause de la fumée intense et 850 poulets et 22.422 arbres fruitiers et 8 lots de conduites d’irrigation via la technique goutte à goutte dans une des exploitations agricoles et 3.000 hectares de couvert forestier et la destruction également de 800 ruches et 12 ha de terres irriguées. Un rapport détaillé sera transmis à la commission nationale de recensement après l’achèvement de l’opération qui est arrivée à un stade « très avancé » en vue de prendre en charge et indemniser les sinistrés, selon le même responsable. L’opération de distribution des aides au profit des sinistrés a eu lieu de concert avec la société civile a fait savoir le même responsable, qui a salué à cette occasion des efforts d’associations, médecins et psychologues qui se sont chargés de l’accompagnement des sinistrés notamment ceux ayant subis des chocs psychologiques. Il a rappelé que les feux de forêts à Souk-Ahras avaient causé la mort de 5 personnes d’une même famille en plus de 8 autres issues de la même wilaya ayant trouvés la mort à la wilaya voisine d’El Tarf.