<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les incendies</span>:<br><span style='color:red;'>Installation de la colonne mobile de la protection civile</span>

Dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forêts et les récoltes au titre de l’année 2022 et l’application des directives de la direction générale de la protection civile, le premier groupe de la colonne mobile de la direction de la wilaya de la protection civile a entamé ses missions au niveau du siège de l’unité principale.

Ce dispositif a pour objectif d’appuyer les unités de la protection civile lors des incendies de forêts ainsi que d’intervenir en cas de nécessité dans les wilayas avoisinantes. Il est à rappeler que les unités de la protection civile à Oran fournissent de grands efforts chaque année pour faire face aux incendies de forêts.

Les unités de la protection civile qui interviennent habituellement dans les forêts comme celle de M’sila, Madagh, Murdjadjo, la Montagne des Lions ont été renforcées en moyens humains et matériels pour intervenir à temps, et éviter la propagation des incendies dans ces forêts à couverture végétale épaisse. Pour rappel, à Oran, ces feux de forêts peuvent coûter la vie à des personnes, comme ce fut le cas, en 2017, quand un chef de service à la conservation des forêts de la wilaya d’Oran a perdu la vie en accomplissant son devoir alors qu’il luttait contre un incendie qui s’est déclaré à la forêt de Madagh.

Par ailleurs et dans le cadre de la saison estivale, la direction de la protection civile a annoncé que 32 plages seront autorisées à la baignade lors de la saison estivale 2022 suite à une décision de wilaya n°2000 du 25 mai dernier. Dans la liste figurent les plages habituelles à chaque saison estivale connues chez la plupart des Oranais notamment ceux de la localité d’Aïn El Turck comme Cap Falcon, les Dunes, Eden, Saint Germain, Paradis plage et Saint Roch ainsi que d’autres plages sur la corniche Est d’Oran comme Cap Carbon et Mers El Hadjadj. La protection civile a rappelé que ces plages seront ouvertes dès le lancement de la saison estivale avec une surveillance de la part des maîtres nageurs saisonniers de 9h du matin jusqu’à 19H du soir. Les estivants sont appelés à être vigilants et à respecter les drapeaux qui peuvent être orange ou vert ou rouge, selon la situation des plages. La direction de la protection civile à Oran a annoncé également que d’autres plages seront interdites à la baignade dans quelques communes côtières comme la partie est de la plage de Cap Blanc dans la commune de Ain El Kerma à l’ouest de la wilaya et de la grande plage jusqu’a Pinika dans la commune de Bousfer, à cela s’ajoute la zone de la Madrague jusqu’au garage à bateau de Cap Falcon et toute la région est de la plage de saint rock en passant par le Rocher de la Veille jusqu’au château fort de Mers El Kebir. À l’est, la zone entre Ain Franine et le petit port à Kristel sera également interdite à la baignade ainsi que la plage des Falaises dans la commune d’Oran. La protection civile a lancé un appel à tous les citoyens afin d’éviter de se rendre à ces plages interdites à la baignade. Il est à rappeler que si les plages de l’ouest d’Oran sont les plus prisées par les estivants lors de la saison estivale, ceux de l’est le sont aussi notamment la plage d’Aïn Franine où à chaque saison estivale, les visiteurs ne se lassent guère de contempler ce magnifique paysage haut en couleur. La beauté sauvage du site côtier, bordé par la forêt de pins, qui s’étire sur les deux versants de la Montagne des Lions, et la mer, offre une vue panoramique incomparable. Notons que la zone d’Ain Franine est restée vierge et épargnée par le béton, offrant de beaux paysages. Elle est riche également avec ses sources thermales. En effet, les eaux de la source jaillissent avec un débit conséquent, à seulement quelques mètres de la plage. Elles sont connues pour leur température constante et modérée, ce qui les rend exploitables autant en hiver qu’en été, mais c’est surtout la teneur en soufre qui leur confère des qualités thérapeutiques. La zone d’Aïn Franine porte encore en effet les stigmates de la décennie noire, heureusement révolue. Les carcasses de ce qui fut les camps de colonies de vacances pour enfants sont encore visibles.

Fethi Mohamed