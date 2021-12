<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Installation de la nouvelle APW et déjà des dissensions</span>

Conformément à l’article 58 de la loi 12/07 datée du 21-02-212 lié à la wilaya, il a été procédé dans la matinée d’hier lundi à l’opération d’installation de la nouvelle composante de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Sidi Bel Abbés élue lors du récent scrutin des locales du 27 novembre dernier. Le coup d’envoi des travaux qui se sont déroulés dans l’enceinte de la salle de délibérations de l’APW, a été donné par le wali Mustafa Limani.

Une APW composée de 39 sièges avec les huit sièges raflés par chacun des partis FLN et RND suivis le parti Soumam avec cinq sièges. Pour ce qui est de la désignation du président de l’APW pour le prochain mandat, un rebondissement de situation a été constaté dés la sortie du wali et de ses invités.

Une longue dispute entre les élus a marqué cette nouvelle assemblée qui nous rappelle des cinq sombres années de la municipalité devenue inactive à cause du bras de fer P/APC et les autres membres de la commune. D’ailleurs une opération similaire d’installation des 43 membres de l’Assemblée Populaire Communale de Sidi Bel Abbés se déroulait dans l’après-midi d’hier.

M. Bekkar