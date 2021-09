<span style='text-decoration: underline;'>Justice</span>:<br><span style='color:red;'>Installation de la présidente du tribunal administratif d’Oran</span>

La nouvelle présidente du tribunal administratif d’Oran, Nora Allal Cherif, a été installé mardi dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Mme Bendjeriou Karima, dans le cadre du mouvement partiel opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des magistrats.

La cérémonie d’installation, qui a eu lieu au niveau du tribunal administratif, en présence des autorités locales et des cadres du corps de la justice, a été présidée par le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, Mohamed Bennacer, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, lequel a rappelé dans son allocution que «l’opération d’installation s’inscrit dans le cadre de l’application du mouvement partiel opéré par le président de la République, président du Conseil suprême de la magistrature, Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des magistrats». L’orateur a souligné que ce mouvement partiel tend à «l’amélioration continue du travail de la justice administrative, du développement de ses moyens et méthodes».

Il a par ailleurs ajouté que «l’objectif visé est d»élever ce travail au niveau des aspirations du peuple algérien, notamment en cette étape où les citoyens mettent tous leurs espoirs sur l’institution judiciaire pour jouer son rôle constitutionnel à travers l’application rigoureuse de la loi et le respect des droits et des libertés en toute impartialité, neutralité et indépendance». A ce propos, le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, a rappelé les pouvoirs conférés au magistrat administratif pour considérer les droits de manière équilibrée, prenant en compte le statut des parties en recourant à la loi seulement, pour lutter contre la corruption et la protection des biens de l’Etat et, principalement, contrer à toutes sortes de pillages flagrants des capacités de la nation».

La nouvelle présidente du tribunal administratif d’Oran a occupé auparavant plusieurs postes, dont ceux de juge au niveau de plusieurs tribunaux, ainsi que présidente de chambre au tribunal administratif d’Aïn-Temouchent.