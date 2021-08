<span style='text-decoration: underline;'>Eclairage public</span>:<br><span style='color:red;'>Installation de panneaux solaires dans les villages de Oued Tlelat</span>

Plus de 25 opérations pour les projets de développement ont été inscrites pour cette année 2021 à la daïra de Oued Tlelat.

A cet effet,la région de Sidi Ghanem,le village de « « Guraydiya T’hata »et le douar de M’Berbèche ont bénéficié d’opérations de mise en place de l’éclairage public avec le nouveau système des panneaux solaires moderne plus performant et plus économique.Les automobilistes qui circulent et qui empruntent ces axes fréquemment le soir profitent des routes bien éclairées et d’une sécurité améliorée. Au niveau du village de « Guraydiya F’waka » et au niveau de haï Salem qui relève de la commune de Boufatis, il y’a eu également divers travaux entre autres de réhabilitation des lieux. Ces projets ont pour but d’améliorer en grande partie le cadre et le niveau de vie des habitants de ces villages éloignés et de leur offrir les meilleurs services sur tous les plans pour pallier notamment les carences enregistrées au niveau de ces zones éloignées en les dotant de toutes les commodités et en essayant de répondre favorablement aux besoins des habitants de ces zones.

Bekhaouda Samira