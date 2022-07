<span style='text-decoration: underline;'>APRÈS UNE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRÉE PAR UNE DÉFAILLANCE</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’un nouveau poste transformateur à Paradis Plage</span>

Un nouveau poste transforma teur d’électricité a été installé, par une équipe de techniciens de la société nationale Sonelgaz, l’après midi du jeudi, dans la localité de Paradis Plage.

Cette décision est intervenue après la subite défaillance de l’ancien poste transformateur ayant été à l’origine d’une coupure d’électricité, mercredi aux environs de 00h30, dans la zone qu’il alimentait. L’énergie électrique a été rétablie jeudi en début d’après-midi avec l’installation du nouveau poste transformateur.

« La défaillance s’est produite sous la pression de la charge ayant été occasionnée par l’utilisation d’un surplus d’appareils électriques, notamment les climatiseurs en cette période des grandes chaleurs. Nous avons décidé ainsi de parer au plus pressé en installant ce nouveau poste transformateur, qui est en mesure de supporter la grande charge électrique, qui a grandement augmenté avec les millions de vacanciers, en séjour d’agrément dans la zone en question et ses alentours immédiats », a souligné en substance un responsable de l’agence de la société Sonelgaz, sise dans le chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, contacté à ce propos par notre journal. Il convient de signaler que cette longue coupure d’électricité a engendré de nombreux désagréments et autres contraintes dans les foyers touchés et notamment dans les établissements de commerce, versés dans la vente de l’alimentation générale et plus particulièrement ceux de la glace.

« Il nous a été impossible de respecter, selon les normes universelles, le système de la chaîne du froid alimentaire, qui désigne une succession d’étapes logistiques pour maintenir les produits et les denrées alimentaires à une température spécifique et ce, afin de préserver leurs qualités sanitaires. Ce système frigorifique a été subitement rompu suite à cette coupure avec toutes les conséquences négatives qui en découlent sur les produits. Évidemment nous autres commerçants avons été lamentablement confrontés aux pertes et fracas enfantés par cette coupure inopportune d’électricité », a fait remarquer avec une pointe de dépit le gérant d’une crèmerie, située dans la localité de Paradis Plage, abordé à ce sujet. Le même son de cloche s’est fait entendre chez d’autres riverains de cette localité, qui ont affirmé avec amertume « que certains produits conservés dans leurs réfrigérateurs n’étaient plus propres à la consommation, conséquence de cette longue coupure d’électricité ».

D’autres différentes déclarations ont été formulées à ce propos par des habitants de la zone touchée, en fin de semaine, par cette coupure d’électricité.

Rachid Boutlélis