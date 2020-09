<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’une cellule locale de suivi à l’université Ahmed Benahmed</span>

Dans le cadre du programme de reprise des activités universitaires et pour le bon déroulement de la prochaine rentrée, les services de l’université 2 Ahmed Benahmed ont installé une cellule locale de suivi pour lutter contre le Covid- 19 au sein de ladite université.

A cet effet, ladite cellule est chargée de suivre tous les préparatifs concernant la reprise des activités universitaires ayant trait au volet pédagogique tel que le transport, l’hébergement dans les résidences universitaires , la restauration des étudiants notamment, dans des conditions qui respectent le protocole sanitaire de sécurité qui doit être adopté et appliqué fermement au sein dudit établissement, selon la feuille de route mise en place par le ministère de l’enseignement supérieur. Des réunions successives ont été tenues pour voir comment se sont déroulés les préparatifs et pour mettre au point ledit protocole en application au sein de ladite université pour la protection de la santé des étudiants pour pouvoir continuer l’année universitaire 2019-2020 durant cette période de crise sanitaire qui sévit suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19. Ladite cellule est présidée par le recteur de ladite université et elle est constituée du vice recteur, des représentants des employés, des étudiants, de la direction des services universitaires, des médecins de l’unité de prévention de ladite université.

Bekhaouda Samira