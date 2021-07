<span style='text-decoration: underline;'>Béjaia</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’une centrale de production d’oxygène à l’hôpital d’Akbou</span>

Une centrale de production d’oxygène a été installée, lundi à l’hôpital d’Akbou, à 70 km au sud-ouest de Bejaia, pour faire face aux conséquences de la prolifération de la covid-19 dans le territoire de la vallée de la Soummam, et par ricochet atténuer la pression sur la demande des patients, sur site, en ce produit « vital », selon l’association « Soummam solidarité » d’Akbou, initiatrice du projet.

L’équipement a été acquis et fournit par un élan de solidarité local et financé par les opérateurs économiques locaux, notamment ceux installés dans la zone industrielle de « Taharacht », l’une des plus prospères du pays, a précisé la même source.

Sa mise en service, prévue dès demain mardi, permettra d’alimenter l’hôpital d’Akbou en quantité d’oxygène dont il a besoin, à fortiori en cette période sensible marquée par une prolifération du virus et une raréfaction de l’oxygène dans les structures hospitalières de la wilaya, a-t-on observé.

L’hôpital d’Akbou, qui accueille actuellement dans ses services dédiés à

cette infection une cinquantaine de malades, peine à y faire face malgré

l’arrivée, ce lundi, d’un camion-citerne, chargé de 6.000 litres d’oxygène.