<span style='text-decoration: underline;'>Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’une colonne mobile de lutte contre les incendies de forets</span>

Une colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts et les feux de récolte a été installée, mercredi à Médéa, dans le cadre du dispositif d’intervention de la Protection civile pour la saison estivale 2020, a-t-on appris auprès de cette structure.

La durée de la mission de cette colonne mobile, appelée à renforcer le dispositif de lutte assuré par les différentes unités d’intervention de la protection civile, éparpillées à travers l’ensemble de la wilaya, se prolongera jusqu’au 31 octobre prochain, a indiqué le lieutenant Karim Benfashi, responsable de la cellule de communication. L’effectif affecté à cette colonne mobile a été scindé, cette année, en deux groupes, a ajouté cet officier, précisant que ce schéma d’organisation à pour objectif de garantir plus d’efficacité au dispositif mis en place, notamment au niveau des zones boisées de l’ouest et le nord de la wilaya en proies, chaque été, à des incendies violents, a-t-il ajouté.

Le premier groupe, composé de 45 éléments (officiers et sous officiers), sera stationné, durant cette période, au niveau de l’unité d’intervention secondaire de la commune de Benchicao, à 19 km à l’est de Médéa, et aura à sa disposition neuf véhicules d’intervention et divers autres moyens de lutte contre les incendies de forets et de feux de récoltes, a-t-il expliqué. Le champ d’action de ce groupe s’étendra sur toute la partie centre et ouest de la wilaya, qui comprend plusieurs communes, entourées de massifs forestiers ou renferment de vastes plantations arboricoles, nécessitant une telle présence, eu égard au risque élevé de départ de feu, a-t-il noté.

Douze autres éléments font partie du second groupe d’intervention, doté de six véhicules, et élira domicile au sein de l’unité d’intervention principale de la protection civile de «Ain-Dheb» (Médéa), selon Karim Benfahsi, soulignant que ce groupe viendra renforcer, en cas de sinistre important, les équipes d’intervention relevant des unités qui opèrent d’habitude sur les territoires des communes d’El-Hamdania, Tamesguida, Ouamri ou Hannacha, qui perdent, chaque année, d’importantes parcelles de forets et de couvert végétal, en raison des fréquents incendies et feux enregistrés en période estivale. Cette colonne mobile peut compter, a assuré cet officier, sur l’apport des autres unités, en cas de besoins, soit en effectif, soit en matériel d’intervention, quand il s’agit d’un grand sinistre important.

Des équipes de lutte contre les incendies de forets, issues de la conservation des forets, pourraient être sollicité, lors des opérations menées au c£ur des massifs forestiers, ou l’expérience et la connaissance du terrain des agents forestiers peuvent être d’une grande utilité pour les éléments déployés sur le front, a-t-il conclu.