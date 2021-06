<span style='text-decoration: underline;'>Direction de la formation et de l’enseignement professionnels d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’une commission de wilaya pour la formation des détenus et leur accompagnement</span>

Une commission de wilaya chargée de la formation de détenus et de leur accompagnement dans la création de micro-entreprises dans le cadre de leur réinsertion sociale et professionnelle a été installée à Oran, a-t-on appris auprès de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels.

La commission, composée de représentants de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels, de la Cour de justice d’Oran et de l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entreprenariat, a été installée en mai dernier dans le cadre d’un accord tripartite signé en 2020 entre les ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels et de la Justice et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, a indiqué à l’APS le chef de service partenariat et formation continue, Laïd Bouzid.

La commission, en coordination avec les trois partenaires, prendra en charge les détenus afin de faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle, en garantissant leur formation au sein des établissements de rééducation et en les encourageant à pénétrer le monde de l’entreprenariat après avoir purgé leurs peines, en les accompagnant par l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entreprenariat, dans le but de créer leurs propres micro-entreprises, a-t-on souligné.

L’opération de formation dans différentes spécialités sera prise en charge par des spécialistes qui dispenseront aux détenus, suivant un programme, des cours théoriques et pratiques au sein d’ateliers, a ajouté la même source.