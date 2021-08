<span style='text-decoration: underline;'>POUR AMÉLIORER LA PRODUCTION DE POISSON</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’une feuille de route</span>

Pour améliorer le secteur de la pêche au niveau de la wilaya d’Oran en se basant sur le développement de la production de poisson ,en offrant aux consommateurs un produit sain et de bonne qualité surtout, ,une feuille de route est installée pour maîtriser le marché concernant la production de poisson . Ainsi ,différentes étapes doivent être suivies pour essayer de bien organiser l’ensemble des opérations en allant de la production de poisson jusqu’à la vente aux consommateurs .Le but est de mettre sur le marché un produit sain , de gérer surtout et de stabiliser également le prix de poisson .Cette feuille de route va permettre de concrétiser ces actions . Par ailleurs, la wilaya a été choisie pour devenir un modèle type en matière de production de poisson à l’échelle nationale vu que le marché de gros d’El Kerma va absorber toute la production au niveau de la région ouest et des préparatifs sont en cours pour qu’une grande quantité de poisson puisse transiter par la wilaya .Toutes les dispositions devraient être prises par ces services pour la réussite de ce projet.

Bekhaouda Samira