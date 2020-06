<span style='text-decoration: underline;'>Souk El Thenine (Tizi-Ouzou)</span>:<br><span style='color:red;'>Institution d’un concours du village le plus propre</span>

Un concours local du village le plus propre est institué au niveau de la commune de Souk El Thenine, Sud-ouest de Tizi-Ouzou, par l’Assemblée populaire (APC) de cette localité, a-t-on appris lundi de son premier responsable, Slimane Khermous.

Le concours institué par une délibération de l’APC s’inscrit dans le cadre de «l’effort pour la protection de l’environnement, l’encouragement et la promotion d’une culture environnementale au niveau de la commune en suscitant un esprit de compétition entre les villages», a indiqué à l’APS, M. Khermous.

Une commission sera mise sur pied prochainement au niveau de l’APC pour définir le règlement intérieur du concours et les conditions de participation ainsi que la valeur des prix à décerner qui récompenseront «les 03 premiers villages et qui seront en fonction des moyens de la commune», a souligné l’édile communal.

Cette compétition qui se veut complémentaire du prix Rabah Aissat pour le village le plus propre qui récompense chaque année depuis 2006 dix meilleurs villages au niveau de la wilaya, se fixe, selon le même responsable, «un objectif multiple, encourager l’action commune et solidaire, avoir des villages et un environnement propres et aussi contribuer à réduire les dépenses de la commune».