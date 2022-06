<span style='text-decoration: underline;'>Services des urgences médicales de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Insuffisance de matériel médical et de la ressource humaine</span>

Les services des urgences médicales sont confrontés aux insuffisances des ressources humaines et du matériel médical, ce qui rend la tâche très difficile pour une bonne charge des patients, notamment les blessés, en cette période estivale.

C’est pourquoi, une réunion, sous la présidence du professeur, regroupant le chef de service des urgences médicales, les directeurs des ressources humaines, des activités médicales et paramédicales, et le représentant des médecins, ainsi que les membres du bureau du syndicat algérien des paramédicaux, s’est tenue pour passer en revue la situation et prendre les mesures qui s’imposent pour y remédier. Les neuf agents paramédicaux issus de la dernière promotion de l’institut de la formation paramédicale qui ont été récemment affectés, sont considérés très insuffisants pour combler le déficit qui affecte les différents services du centre hospitalo-universitaire. La réunion s’est clôturée par la rédaction d’un rapport de mise en alerte et de demande d’affectation de nouveaux médecins et d’agents paramédicaux en vue d’une bonne prise en charge des malades.

Le dit rapport sera transmis aux responsables concernés. Le matériel médical demandé est bien spécifié dans le rapport.

Charef.N