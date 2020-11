<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Intensification des mesures de prévention à travers les espaces publics</span>

Des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), ont été intensifiées samedi à travers les espaces publics, dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on constaté.

Les efforts des autorités (Police, Gendarmerie nationale et protection civile) sont centrés notamment sur la sensibilisation et le contrôle du respect des gestes barrières et des mesures à prendre pour éviter la propagation de la pandémie notamment dans les espaces commerciaux, hôtels, café ainsi que sur les routes nationales.

Les services de la protection civile appuies par les éléments de la gendarmerie et de la sûreté nationale, ont entamé une vaste campagne de sensibilisation sur la prévention de la propagation du coronavirus (distance de sécurité avec les clients, port de masques, respect des mesures d’hygiène).

L’accent est mis sur l’importance de redoubler d’efforts en matière de sensibilisation des habitants des différentes localités de la wilaya aux dangers du Covid-19 et à la nécessité de se conformer strictement aux mesures imposées par les pouvoirs publics visant à limiter la propagation du virus, a indiqué le chargé de la communication de la protection civile, Lahcène Seddiki.

Des véhicules de ces corps constitués utilisent des hauts parleurs et mégaphones pour exhorter la population au respect des gestes barrières et d’éviter les attroupements inutiles dans la rue et espaces publics.

Des mesures renforcées sont entrées en vigueur, en particulier le port obligatoire du masque buccal dans les administrations et les endroits à forte fréquentation, comme les marchés, les rues commerçantes, les hôtels, les restaurants et les cafés, l’interdiction d’accès aux administrations et services publics sans le port de bavette et prise de température à l’entrée.

Des contrôles inopinés dans les transports en commun, les magasins, les lieux de prière, cafés, hôtels sont effectués par les autorités compétentes afin d’inciter les citoyens à respecter les consignes de sécurités sanitaires pour préserver la santé publique.

Une vaste opération de désinfection des équipements et espaces publics à l’aide d’un mélange d’hypochlorite de sodium, a été entamé dans les différentes localités de la wilaya où des éléments de la protection civile en combinaison pulvérisent à l’aide d’un dispositif et matériel les rues, les espaces publics, les bâtiments administratifs les établissements scolaires et lieux de culte.