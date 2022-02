<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>Intensifier les efforts pour adapter la langue arabe aux défis de l’ère du numérique</span>

Le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid a insisté, lundi à El Bayadh, sur la nécessité de conjuguer et d’intensifier les efforts pour adapter la langue arabe aux défis imposés par les technologies modernes.

A l’ouverture du premier colloque national sur l’enseignement de la langue arabe à l’ère du numérique, M. Belaid a souligné la nécessité d’introduire et de développer de nouveaux mécanismes d’enseignement de l’arabe par la communication numérique afin qu’elle jour son rôle dans ce domaine et pouvoir suivre le rythme des mutations et des exigences de la mondialisation. Le président du HCLA a affirmé, dans sa communication intitulée «Apprentissage de la langue arabe à l’ère de la communication numérique – réalité et défis», que le Haut Conseil de la langue arabe £uvre à promouvoir et à développer l’utilisation de la langue arabe dans divers secteurs et domaines, y compris les sciences et technologies modernes. Le HCLA a conclu plus de 30 accords et conventions avec des universités, des laboratoires de recherche en linguistique et des entreprises versées dans l’intelligence artificielle, pour promouvoir et développer l’utilisation de l’arabe dans diverses sciences et domaines à travers les techniques et technologiques modernes, a fait savoir Salah Belaid. Le conseil œuvre actuellement à concrétiser plusieurs projets de recherche importants, dont ceux d’un dictionnaire des manuscrits algériens, d’une encyclopédie toponymique, d’un guide numérique et d’un dictionnaire numérique et en papier et autres projets qui seront réalisés et soumis prochainement, dans le cadre des démarches du même organe consultatif auprès de la présidence de la République pour développer et valoriser la langue arabe, selon le même responsable. Le HCLA prépare également un énorme travail de recherche d’encyclopédie historique numérique en langue arabe dont une grande partie a été réalisée, a-t-il indiqué, ajoutant que l’achèvement du projet est prévu en 2026. Le projet traite de toutes les racines en langue arabe avec l’étude de leur évolution à travers différentes étapes historiques. Pr Belaid a appelé tous les acteurs du domaine de la langue arabe à poursuivre les efforts pour encourager toutes les initiatives devant permettre techniquement d’enseigner l’arabe et de soutenir les contenus numériques arabes, et les établissements scolaires à s’adapter aux évolutions technologiques modernes en adoptant des méthodes attrayantes pour faciliter l’enseignement de la langue arabe avec des stratégies de transfert numérique pour développer les pratiques didactiques et éducatives, et en échangeant les expériences pratiques et la production de plateformes et applications. Au passage, il a évoqué le nombre de défis auxquels l’arabe est confronté dans le domaine de la numérisation, notamment la faiblesse du contenu numérique, en plus de la faiblesse de l’analyse de la méthode pratique, ainsi que le manque d’édition électronique, la faible structure des réseaux et le manque de production en arabe, sans oublier les problèmes techniques accumulés et autres défis nécessitant de multiplier les efforts pour promouvoir et développer la langue arabe. Le président du HCLA a aussi souligné que pour faire face à ces défis, il faut intensifier la recherche, écrire dans les revues scientifiques arabes à publier sur le Net et à faire valoir l’universalité de la langue arabe. Cette rencontre est organisée par l’Institut des sciences humaines et sociales du département des arts et des langues du centre universitaire «Nour El Bachir» d’El Bayadh en coordination avec le HCLA, à l’occasion de la journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février. Les travaux diffusés en visioconférence ont comporté des communications et des ateliers, avec la participation d’enseignants et chercheurs de plus de 30 universités.