<span style='text-decoration: underline;'>Championnat du Portugal</span>:<br><span style='color:red;'>Islam Slimani élu meilleur joueur du mois de mars</span>

L’attaquant international algérien du Sporting Lisbonne, Islam Slimani, a été élu meilleur joueur du mois de mars par les entraineurs du Championnat de la Liga Portugal.

Deux semaines après avoir été élu meilleur joueur du mois de mars par le syndicat des joueurs, le joueur algérien a su faire l’unanimité des coaches exerçant en première division portugaise et qui l’ont choisi comme meilleur joueur du mois mars. Mois durant lequel Islam Slimani a inscrit trois buts, dont un doublé contre Arouca (2-0). Cette récompense individuelle devrait consoler l’Algérien, qui a été écarté du groupe par son entraîneur, la semaine dernière, et pour un «manque d’implication». Le champion d’Afrique de 2019 ne figurait pas sur la feuille du match qui a opposé le Sporting CP à Tondela (3-1). Auteur de quatre buts et onze passes décisives en onze matchs disputés toutes compétitions confondues depuis son retour chez les Lions en janvier dernier, Slimani devrait réintégrer le groupe dès ce weekend, à la réception de Benfica, en marge de la 30e journée du championnat.