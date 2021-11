<span style='text-decoration: underline;'>AC Milan</span>:<br><span style='color:red;'>Ismaël Bennacer désigné joueur du mois d’octobre</span>

L’international algérien de l’AC Milan, Ismaël Bennacer, a été désigné meilleur joueur du club en octobre, a annoncé vendredi le formation lombarde.

De retour à son meilleur niveau, Bennacer a été récompensé de ses belles prestations durant le mois d’octobre par les supporters milanais, selon le classement publié sur la page Facebook de l’AC Milan. L’ancien milieu d’Empoli a été l’un des artisans des bons résultats de son équipe en championnat, en marquant un but et délivrant une passe décisive en quatre rencontres disputées en octobre. Après 11 journées de compétition, l’AC Milan (31 pts) est co-leader de la Serie A avec le SSC Naples, avant d’affronter l’Inter de Milan dimanche (20h45). La forme actuelle de Bennacer fera le grand bien aux Verts lors des deux prochains matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 face à Djibouti et au Burkina Faso.