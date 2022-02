Israël et la conscience africaine

Le 35e Sommet de l’Union africaine s’est ouvert hier à Addis-Abeba sur fond de division entre les Etats en rapport avec le statut d’observateur octroyé à Israël. En effet, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, n’a rien fait d’autre que de dégoupiller une grenade impérialiste en accordant à l’entité sioniste, en juillet dernier, d’être un observateur de l’UA, au même titre que beaucoup d’Etats et d’ONG internationales. La décision est inopportune, dangereuse pour l’unité de l’Afrique et provocante pour le peuple palestinien que beaucoup de nations africaines soutiennent dans son combat contre l’Aparthied exercé sur lui par l’Etat hébreux. Moussa Faki Mahamat n’est pas sans le savoir. Il doit également se souvenir qu’Israël a été un allié stratégique du régime raciste de l’Afrique du sud, avant la fin de l’Apartheid dans ce pays.

En réalité, le président de la commission de l’UA n’a rien fait d’autre que d’appliquer la partie qui lui a été assignée d’un plan diabolique visant à maintenir l’Afrique sous la domination de l’impérialisme mondiale. Rien de mieux que de faire taire les hommes libres du continent que d’instrumentaliser des traîtres à la cause africaine pour le maintenir dans le sous-développement. Israël a été cet instrument là. Mais plus qu’un simple outil de domination, l’entité sioniste a son propre agenda en Afrique. Et pour cause, nous allons de surprise en surprise avec les guerres que mène l’occident en Afrique. Leurs armées se font régulièrement aider par des drones israéliens pour traquer les terroristes. C’est ainsi que le matériel de guerre de l’Etat hébreux entre en action aux quatre coins du continent noir. Et lorsqu’on sait le degré de haine que vouent les sionistes à tous les États africains qui n’hésitent pas à crier leur soutien aux Palestiniens, ces pays ont le droit légitime d’être inquiets d’une possible admission d’Israël en tant qu’observateur au sein de l’UA.

On retiendra que le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé l’Union africaine à retirer l’accréditation avec le statut d’observateur accordé à Israël en juillet par le président de la Commission de l’organisation, dans un discours samedi au sommet de l’UA. «Nous appelons au retrait et à l’objection du statut d’observateur israélien auprès de l’Union africaine», a-t-il déclaré, qualifiant l’accréditation d’Israël de «récompense imméritée» pour les abus commis selon lui par le gouvernement israélien contre les Palestiniens. La conscience d’un Africain devrait lui interdire d’ouvrir la porte de son organisation à une entité raciste.

Par Nabil.G