J.M 2021, inquiétudes et interrogations

Selon le communiqué publié il y a quelques jours sur son site internet officiel, le Comité International des Jeux Méditerranéens indique avoir tenu une réunion extraordinaire le lundi 30 août dernier, au cours de laquelle «il a été décidé de ne pas tenir l’Assemblée Générale prévue le 14 octobre à Oran, en raison des conditions sanitaires actuelles en Algérie, ainsi que dans le monde entier, créées par la pandémie de la Covid-19». En outre, souligne le communiqué, toutes les réunions prévues à Oran en octobre, ainsi que la visite du Comité de Coordination des Jeux Méditerranéens « Oran 2022 », ont été également annulées. Il est précisé que l’Assemblée Générale du Comité International des Jeux méditerranéens, initialement fixée au 14 octobre à Oran, se tiendra finalement en ligne. Il s’agit, rappelons-le, de la dernière assemblée que présidera l’Algérien Amar Addadi, le président du CIJM sortant, car son mandat prendra fin cette année à l’issue de ce rendez-vous. Mais c’est surtout l’annulation de la réunion à Oran du Comité de Coordination des Jeux Méditerranéens, programmée depuis la visite de travail effectuée début juillet passé par son président, le Français Bernard Amsalem, qui pose quelques inquiétudes et interrogations. On se souvient que lors de leur dernière visite à Oran, les principaux membres du Comité de Coordination des Jeux Méditerranéens n’ont pas été particulièrement inquiétés par les conditions sanitaires liées à l’épidémie, mais se sont même félicités des conditions de gestion de la crise et des mesures de prévention mises en place. La délégation présidée par Bernard Amsalem s’est dite «satisfaite» de l’évolution des préparatifs du rendez-vous sportif méditerranéen, prévu du 25 juin au 5 juillet 2021, tout en avançant des réserves concernant plusieurs volets, dont celui de la communication et du marketing pour la promotion de l’événement. Et ce n’est que le mardi 14 Septembre, soit quinze jours après l’annonce du Comité international, que cette information est reprise par quelques médias, tandis que le silence règne dans les sphères officielles chargées de la préparation de l’événement. Même le séminaire sur l’organisation des JM à Oran, programmé par le Comité international a été reporté à une date ultérieure qui reste à fixer en concertation avec le Comité local d’organisation. Les JM d’Oran, qui étaient initialement prévus pour l’été 2021 ont été décalés d’une année à cause de la crise sanitaire mondiale. Mais surtout pour ne pas «gêner» le déroulement des Jeux olympiques de Tokyo qui se sont quant à eux bel et bien déroulés ce même été 2021, malgré l’argument du risque sanitaire. L’annulation, par le Comité international olympique, des visites et des réunions programmées à Oran dans les prochains jours pour les préparatifs de l’événement sportif semble bien être, selon des observateurs, encore un signe de mauvais augure semant le doute et le pessimisme sur la tenue des J.M à Oran dans les meilleures conditions d’accueil et d’organisation. Question: Qui serait surpris, choqué ou contrarié par une éventuelle annulation de cette manifestation ?

Par S.Benali