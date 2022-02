J.M 2022: Les défis de la dernière heure…

En visite de travail la semaine dernière à Oran, le président du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano, a tenu à saluer l’appui du président de la République et du Premier ministre à l’organisation des prochains jeux 2022 à Oran. Un appui et un suivi des préparatifs bien évidemment indispensable à la pleine réussite de cet événement qui aura lieu dans moins de cinq mois. Il est indéniable que les autorités locales, à leur tête le wali d’Oran ont engagé des efforts considérables pour rattraper les retards enregistrés ici et là et combler les déficits signalés durant ces cinq ou six derniers mois. Mais la satisfaction et la fierté affichées par les responsables de l’organisation des jeux ne pouvaient faire l’impasse sur le travail qui reste encore à accomplir. Comme l’a souligné Aziz Derouaz, le commissaire au Jeux méditerranéens, « d’autres étapes importantes attendent le Comité d’Organisation, comme la finalisation des travaux des structures restantes et les opérations d’inscription des athlètes aux compétitions». Mais pour bon nombre d’observateurs avertis, les prochains défis à très court terme évoqués par le Commissaire au Jeux seront en principe pris en charge avec succès tant qu’il s’agit de contraintes et de problèmes directement liés aux préparatifs techniques des compétitions en matière d’accueil, de transport, d’hébergement, de couverture sanitaire ou de calendrier de déroulement des épreuves. Même les cérémonies d’ouverture et de clôture des JM se dérouleront sans doute sans encombre, tant il est vrai qu’en pareilles occasions «les Algériens ont un certain don d’improvisation pouvant pallier aux lacunes et aux imprévus». Cette affirmation d’un ancien dirigeant du Comité olympique faisait suite, on le sait, aux péripéties scabreuses traversées lors des préparatifs à la hâte du dernier championnat africain d’athlétisme qui s’est déroulé à Alger. Mais en réalité, disent les experts, quelque soit la nature et la dimension d’un grand événement sportif, les règles de base du modèle d’organisation reposent sur les mêmes principes de fiabilité, d’efficacité et surtout de compétence, de crédibilité et de transparence dans toutes les actions engagées. Il se trouve, à ce jour, que rien ou presque rien n’a concrètement été mis en œuvre pour sensibiliser, intéresser et mobiliser l’opinion et les citoyens oranais autour du succès tant souhaité de ces 19èmes JM organisés dans leur grande Cité. On sait, hélas, qu’une grande majorité des habitants restent focalisée sur les vicissitudes d’un quotidien difficile, dans une ambiance morose nourrie par le délabrement du cadre de vie à travers les quartiers, le rationnement de l’eau potable, la prolifération des fléaux sociaux, la course aux bidonvilles donnant accès à un logement neuf, et les retards irréductibles dans l’achèvement de grands et de petits projets…

Par S.Benali