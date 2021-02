<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Amrani</span>:<br><span style='color:red;'>«J’ai préféré le challenge du MCA que d’aller à l’étranger»</span>

Le technicien Abdelkader Amrani a indiqué lundi avoir refusé l’idée d’aller à l’étranger, pour pouvoir rejoindre le MC Alger (Ligue1 algérienne de football) en remplacement de Nabil Neghiz, dont le contrat a été résilié à l’amiable.

«J’ai préféré le challenge du MCA que d’aller à l’étranger, où j’ai reçu pas mal de contacts. J’ai rapidement trouvé un accord avec la direction. Aucun entraîneur ni joueur ne peut refuser une offre du Mouloudia. C’est un honneur pour moi de driver le MCA», a affirmé Amrani dans un entretien accordé à l’application officielle du club algérois.

Amrani (65 ans) a signé dimanche un contrat de six mois renouvelable, en remplacement de Nabil Neghiz, dont la collaboration a été rompue jeudi à l’amiable, suite à la défaite concédée la veille en déplacement face à la JS Saoura (1-0), en mise à jour de championnat.

«J’ai préféré signer un contrat de six mois, car je suis persuadé que l’avenir d’un entraîneur chez nous est lié aux résultats. Pour moi, c’est plus un contrat moral. A l’issue de la saison, si les conditions seront réunies, je peux prolonger mon aventure», a-t-il ajouté.

Concernant la composante de son staff technique, l’ancien entraîneur du CS Constantine a confirmé l’arrivée de l’entraîneur-adjoint Lotfi Amrouche «qui reste un enfant du club et qui va beaucoup m’aider. Il y aura également l’arrivée du préparateur physique Kamel Boudjenane, qui se trouve actuellement en Espagne et avec qui j’ai travaillé au CR Belouizdad et au Maroc».

Concernant l’effectif, Amrani a tenu à le mettre en valeur, se montrant soulagé de pouvoir travailler avec un «bon groupe».

«Je connais la plupart des joueurs, à l’image de Bensaha, Frioui ou encore Harrag. C’est un bon groupe, c’est important pour moi. Franchement, je ne me sens pas dépaysé. Lors de mon premier discours aux joueurs, je leur ai demandé d’oublier le passé et de se concentrer sur le match important face au Zamalek en Ligue des champions».

Avant d’enchaîner : «La pression existe bien sûr dans ce genre de grands clubs. Le plus important est de mettre les joueurs dans un environnement idéal et de faire en sorte qu’ils ne subissent pas cette pression, dont je préfère qu’elle soit plutôt sur moi». Enfin, Abdelkader Amrani n’a pas omis de lancer un message aux supporters du «Doyen».

«Je suis venu au MCA avec l’intention de réaliser un bon travail et accomplir au mieux ma mission. J’espère être à la hauteur des espérances des supporters, à qui je demande de soutenir leur équipe surtout dans les moments difficiles», a-t-il conclu.

Avec un match en moins à disputer face au voisin USM Alger, le MCA a reculé provisoirement à la 7e place au classement avec 19 points, à huit longueurs du leader ES Sétif.