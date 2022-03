Jamais seuls dans leur douleur

Trois jeunes militaires algériens sont tombés, avant-hier, au champ d’honneur. Ils défendaient l’intégrité territoriale de notre pays. Ils sont morts, les armes à la main, en combattant contre une horde de terroristes, sans foi ni loi. Ces trois martyrs viennent s’ajouter à la très longue liste d’Algériens qui ont offert leur vie à la nation pour que vivent leurs citoyens dans la paix et la prospérité. Ce qu’ils ont accompli n’est pas à véritablement parler une leçon. Ils ont suivi l’enseignement de leurs ancêtres qui compte plus de 5,6 millions de martyrs pour libérer le pays du joug colonial et les cent milles autres qui l’ont défendu contre les visées des néocolonialistes qui voulaient nous imposer un régime rétrograde et moyenâgeux. En somme, les enfants d’Algérie ont montré un sens du sacrifice qu’on ne retrouve pas ailleurs. Et pour cause, malgré la difficulté de la situation, tant à l’époque de la colonisation que durant la décennie rouge, ils sont restés sur place et ont donné, par la même, aux colonialistes comme aux terroristes la preuve de leur patriotisme sans faille.

La bataille de Timiaouine, avant-hier, est donc une autre preuve, celle que l’Algérie dispose d’une armée «retrouvable», selon la propre déclaration du général américain et commandant de l’Africom. Les unités spéciales de l’ALN, puis de l’ANP qui ont tué dans l’œuf tous les assauts de l’ennemi, ont réduit à leur juste proportion les terroristes qui cultivent aujourd’hui dans les réseaux sociaux une réputation de guerriers très efficaces. Ce ne sont que des lâches en réalité.

Le combat contre le terrorisme qui dure encore montre à quel point la société algérienne sait ne faire qu’un, lorsque le danger guette la nation. Les réactions, dans la rue et sur la Toile, des Algériens ont été unanimes. On a bien vu la solidité de l’édifice national, la grande cohésion entre les citoyens et les institutions de la République et un patriotisme à toute épreuve. Le président de la République sait de quoi il parle lorsqu’il en appelle régulièrement au patriotisme des Algériens pour contrer les menaces qui guettent leur pays.

Les trois martyrs de Timiaouine sont donc autant de symboles. Tous les Algériens s’associent à la douleur de leurs parents. Ces derniers viennent allongér la liste des victimes du terrorisme. Ils ne seront jamais seuls dans leur douleur. Ils ont pour eux la reconnaissance de la partie et l’assurance que tout Algérien porte dans son âme, à savoir que personne ne pourra dévier l’Algérie de son chemin ou toucher à son unité et son intégrité territoriale. C’est dit…

Par Nabil.G