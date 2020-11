<span style='text-decoration: underline;'>Réda Halaïmia</span>:<br><span style='color:red;'>«Je me suis donné à fond sur le terrain»</span>

Le défenseur international algérien Réda Halaïmia, titularisé lors des deux matchs face au Zimbabwe, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021 au Cameroun, a assuré s’»être donné à fond sur le terrain».

«Je remercie le sectionneur Belmadi de m’avoir donné sa confiance. Je me suis donné à fond sur le terrain, j’espère donner encore plus pour l’équipe nationale à l’avenir. Je ne me suis pas senti comme novice, puisque les joueurs ont facilité mon intégration», a indiqué Halaïmia dans un entretien vidéo diffusé mardi sur la chaîne YouTube de la FAF. Le sociétaire de K. Beerschot V.A (Div.1 belge) a signé ses deux premières titularisations en matchs officiels sous le maillot national face au Zimbabwe : jeudi dernier au stade du 5-Juillet (3-1) et lundi à Harare (2-2). «Je ne peux pas dire que j’ai arraché une place de titulaire. Celui qui est prêt est le mieux placé pour jouer. Nous constituons d’abord un groupe, ce sont les meilleurs qui entrent sur le terrain», a-t-il ajouté. L’ancien joueur du MC Oran (24 ans) a été derrière l’ouverture du score d’Andy Delort, en délivrant sa première passe décisive en sélection. «Je suis très fier d’être le passeur décisif sur le premier but. J’ai donné le meilleur de moi-même. Cela va beaucoup m’encourager en vue des prochains rendez-vous». Avant de conclure : «Nous avons décroché un point qui nous permet d’assurer notre qualification à la CAN-2021. Nous avons une très bonne équipe, le plus important est de préserver cette dynamique. Nous devons continuer à travailler pour colmater les brèches et éviter d’encaisser trop de buts, en suivant les consignes du sélectionneur».