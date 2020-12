<span style='text-decoration: underline;'>L’ENTRAÎNEUR DU MC ALGER NEGHIZ</span>:<br><span style='color:red;'>«Je n’ai pas l’effectif suffisant pour faire face aux cadences du calendrier»</span>

L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Nabil Neghiz, a admis vendredi qu’il ne disposait pas d»un effectif assez riche pour faire face aux cadences du calendrier cette saison, soulignant qu’il va procéder à un turnover, en puisant dans l’équipe de la réserve pour jouer sur tous les fronts.

«Sincèrement, si on veut vraiment être performants dans l’ensemble des compétitions, ce n’est pas évident de le faire avec l’effectif dont on dispose. Ce sera une chance pour les joueurs de la réserve d»avoir plus de chances de jouer, je vais les lancer dans le bain surtout en championnat. Je vais faire tourner l»équipe, c»est impossible de jouer toutes ces épreuves avec 20 joueurs, surtout avec ce effréné. Nous craignons les blessures, et l’intensité des matchs. Nos joueurs n»ont pas l»habitude de la succession des rencontres, à partir de là, on va piocher dans les U21″, a indiqué le coach mouloudéen sur les ondes de la radio nationale. Engagé en Ligue des champions d’Afrique, le MCA est allé tenir en échec samedi dernier les Béninois des Buffles du Borgou (1-1) à PortoNovo, dans le cadre du tour préliminaire (aller). La seconde manche, prévue initialement ce vendredi au stade du 5-juillet (15h00), n»a pas eu lieu en raison du forfait de l»adversaire. « L»équipe béninoise ne s’est pas déplacée à Alger, et c’est logiquement que nous serons qualifiés pour le prochain tour. Je vais profiter de notre présence au stade du 5-juillet pour programmer un match d»application entre les joueurs, d»autant plus qu»ils n»ont plus joué sur cette pelouse depuis le mois de mars dernier «. Le MCA devrait affronter au prochain tour la formation tunisienne du CS Sfax, large vainqueur en déplacement face au Mlandege FC du Zanzibar (5-0). « Je préfère affronter un club maghrébin voisin plutôt qu»une équipe de l»Afrique sub-saharienne avec toutes les conditions difficiles, liées notamment au climat, qui peuvent prévaloir là-bas. Ca sera une véritable finale avant la lettre avant d»entrer dans les poules. Nous allons jouer ce derby sur une excellente pelouse, que ce soit à Sfax ou bien à Alger », a-t-il ajouté. Neghiz a estimé que son équipe manquait encore de rythme en ce début de saison, soulignant qu»il comptait y remédier en vue notamment de l»éventuelle double confrontation face au CS Sfax. «Jouer 90 minutes de la même manière c»est très difficile de le faire. Nous sommes très loin de ce niveau. Il y a des moments forts au cours desquels il faudra s»imposer et être efficace, et en même temps des moments faibles qu»il faudra gérer. D»ici au premier match face au CS Sfax (22- 23 décembre, ndlr), on va essayer de hisser notre niveau de jeu, en ayant plus d»automatismes et d’enchaînements, cela devrait se réaliser en jouant les matchs du championnat, à travers lesquels on va essayer de régler nos imperfections», a-t-il conclu.