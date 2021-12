<span style='text-decoration: underline;'>Ould Abed Mechri, nouveau P/APC de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Je n’entreprendrai aucun projet de développement sans associer la société civile»</span>

Dans l’après midi d’avant-hier, le wali, accompagné du directeur de la réglementation et de l’administration générale, a installé la nouvelle Assemblée populaire communale de Mostaganem, composée de 8 élus du parti Bina El Watani, FLN et HMS 6 chacun, RND 5, Front Moustaqbel et Infitah 4 chacun.

L’installation a eu lieu en présence du président et d’élus de la précédente APC ainsi que des représentants de la société civile. Dans son intervention, s’adressant aux nouveaux élus, le wali leur dira qu’ils doivent désigner un président à huis clos, faute de quoi, la loi leur accorde une durée de cinq jours pour le faire et s’ils n’arrivent pas, le secrétaire général de la mairie dirigera les affaires communales jusqu’à ce qu’un président soit désigné. Après des tiraillements caractérisés par le refus d’organiser le vote qu’avaient observé les élus de Bina El Watani, Infitah et Front Moustaqbal qui voulaient le report et suite à de chaudes discussions, l’ensemble des élus ont accepté l’opération de vote comme l’exigeait la majorité. Ainsi, quatre candidats se sont présentés, à savoir : Ancer Zinedine de HMS, Benhallou Moncef Amine du Front Moustaqbal, Bechbili de Bina et Ouled Abed Mechri du FLN, et aucun des candidats n’a obtenu la majorité, donc il faut passer au second tour.

Alors, de nouveau, une agitation fiévreuse est déclenchée dans la salle, orchestrée par les élus de Bina El Watani, du Front Moustaqbal et d’Infitah qui revendiquaient de nouveau le report de l’opération de vote, alors que 18 élus qui constituent la majorité exigeaient le maintien du vote.

L’agitation s’accentuait et de grands cris sont entendus par des membres de la société civile et des partisans des élus qui se trouvaient à l’extérieur de la salle. Des élus quittent la salle en criant « on veut le report ». Enfin, on passe au deuxième tour, les candidats sont Ould Abed Mechri du FLN et Bechbili de Bina El Watani. Ce dernier a refusé de participer. Ainsi, Ould Abed obtient 21 voix, la majorité, et devient président de l’APC de Mostaganem.

A la suite de son élection comme président de l’Assemblée populaire communale de Mostaganem, Ould Abed Mechri a déclaré : « j’exprime ma reconnaissance aux citoyens et aux élus pour la confiance qu’ils ont placée en moi, et je ferai de mon mieux et des possibilités qui me seront offertes pour satisfaire les préoccupations des citoyens dont je reste en permanence à l’écoute », ajoutant « je n’entreprendrai aucun projet de développement sans associer les représentants de la société civile ».

Charef.N