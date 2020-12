<span style='text-decoration: underline;'>Thierry Froger</span>:<br><span style='color:red;'>«Je suis très content de revenir à l’USMA»</span>

Le nouvel entraîneur de l’USM Alger (Ligue 1), le Français Thierry Froger, s’est dit «très content de revenir à l’USMA», dimanche à son arrivée à Alger pour diriger la barre technique des Rouge et Noir, indique le club algérois sur son site officiel.

«Je suis très content de revenir à l’USMA et j’espère que cette nouvelle expérience sera couronnée de succès. Nous devons mettre la main dans la main pour réaliser nos objectifs.», a confie Froger au site du club algérois. Désigné nouvel entraîneur de l’USM Alger en remplacement de François Ciccolini, limogé au lendemain de la Supercoupe d’Algérie, Froger devra parapher son contrat d’un an ce dimanche ou demain lundi. Froger avait effectué un premier passage au club algérois lors de la saison 2018-2019, ponctué par un titre de champion d’Algérie. Ciccolini avait été limogé suite à son refus de monter à la tribune officielle pour recevoir sa médaille à l’issue de la rencontre de Supercoupe entre l’USM Alger et le CR Belouizdad (1-2) jouée le 21 novembre au stade du 5-Juillet. Entre-temps, le club avait confié la barre technique à son ex-adjoint Benaraïbi Bouziane, assisté de Nicolas Baup (préparateur physique) et Mohamed Benhamou (entraîneur des gardiens de but).