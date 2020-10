<span style='text-decoration: underline;'>Qualifications Mondial-2022 (Gr. A)</span>:<br><span style='color:red;'>Jean-Michel Cavalli: «L’Algérie est largement favorite»</span>

Le sélectionneur du Niger, Jean-Michel Cavalli, dont l’équipe est versée dans le même groupe que l’Algérie dans les qualifications pour la Coupe du Monde de football, a estimé que les Verts sont «largement favoris» pour passer au troisième et dernier tour des qualifications du Mondial-2022 au Qatar.

«Naturellement, les Algériens seront largement favoris, mais nous devrons profiter des opportunités qui se présenteront. Même si nous n’avons qu’une chance sur mille, il faudra savoir la saisir», a déclaré le technicien français dans un entretien accordé au site de la FIFA. «C’est un pays que je connais bien, mais ça n’est pas le plus important. Je vais tout faire pour que mon équipe obtienne un bon résultat car je suis avant tout un compétiteur. Nous n’avons rien à perdre dans ce groupe», a-t-il ajouté.

L’ancien entraineur de la sélection d’Algérie (2006/2007) et des clubs algériens du MC Oran (2014-2015/2017-2019) et de l’USM Alger (2016), qui a le sentiment d’avoir été privé d’une participation à la Coupe du Monde en 2010, a estimé que le Niger représente aussi à ses yeux une occasion de prendre sa revanche sur le sort. «Tous les entraîneurs rêvent de disputer cette compétition. Ce serait un exploit historique pour le Niger. Personnellement, j’ai l’impression d’être passé à côté de quelque chose en 2010… J’aimerais vraiment avoir l’occasion d’emmener une équipe en Coupe du Monde avant de prendre ma retraite», a-t-il dit. Versé dans le groupe A des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, dont les deux premières journées ont été fixées entre le 31 mai et 15 juin 2021, le Niger évoluera aux côté de l’Algérie, le Burkina Faso et Djibouti. Le premier du groupe se qualifie pour le 3e et dernier tour.