<span style='text-decoration: underline;'>Élections législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>Jil Jadid annonce sa participation</span>

Jil Jadid, parti présidé par Sofiane Djilali, a annoncé sa participation aux élections législatives dont la date est fixée pour le 12 juin prochain.

Le parti, qui se positionne dans le camp de l’opposition, a annoncé sa participation au cours d’une conférence de presse organisée, hier, à Alger. La décision «consensuelle», selon les propos de Sofiane Djilali, de prendre part aux prochaines joutes a été prise par le Conseil national du parti. À cette occasion, la formation politique a annoncé quelques modalités liées à la préparation du prochain scrutin dont l’élaboration de listes électorales et le nombre de signatures collectées par le parti jusqu’ici.

Entamant son intervention en annonçant d’emblée la décision du parti de participer aux législatives, Sofiane Djilali a précisé que les listes électorales de Jil Jadid sont composées de cadres et de militants du parti. Des listes qui «sont aussi ouvertes aux citoyens, surtout à ceux qui étaient au sein du Hirak, et qui croient au plan de Jil Jadid», a-t-il ajouté. Détaillant la tranche d’âge des candidats du parti, il a indiqué que la majorité des candidats sont jeunes. Il a aussi fait savoir que le parti a collecté plus de 25.000 signatures dans plus de 30 wilayas et pourra élaborer jusqu’à 50 listes. Il a aussi souligné une importante présence des femmes au sein des listes du parti.

Sofiane Djilali, qui a indiqué que lui-même ne sera pas candidat à ces élections, a affirmé que sa formation politique sera «le représentant principal du courant démocratique qui veut le changement».

Évoquant le mouvement populaire qui revendique, justement, le changement, le président de Jil Jadid a affirmé que la solution est dans la participation aux élections et dans l’engagement politique. «Le boycott des élections ne constitue pas une solution», a-t-il déclaré. Sur ce point précis, il a affirmé qu’à travers la participation de sa formation politique aux prochaines joutes, le parti vise à «amener l’esprit du Hirak au sein des institutions. La démocratie et l’Etat de droit seront le résultat d’un engagement».

Il a également affirmé que son parti représente l’opposition authentique qui était depuis le début dans le Hirak, ajoutant que le parti a décidé d’entrer dans l’arène politique pour défendre la ligne démocratique et la modernité de l’Etat». Il a affirmé que lorsqu’il y a une crise dans un quelconque pays, la solution réside dans le retour à la légitimité à travers les élections, estimant que les prochaines élections du 12 juin sont une voie pour préserver la sécurité et la stabilité de l’Algérie.

Évoquant la participation aux prochaines élections législatives, il a affirmé que les chances sont minces pour qu’il y ait un taux important de participation. Par ailleurs, le président de Jil Jadid a adressé un appel aux membres de la classe politique pour dépasser les susceptibilités partisanes étroites et à penser aux équilibres politiques au sein du pays.

Il est à rappeler enfin que de nombreux partis politiques ayant annoncé leur participation aux prochaines élections ont entamé les opérations de collecte de signature à travers les wilayas du pays.

De son côté, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) avait annoncé que la campagne électorale aura lieu du 17 mai au 8 juin 2021, alors que la révision des listes électorales avait été clôturé le 23 mars dernier.

Samir Hamiche