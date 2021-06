JM 2022: Le déficit affligeant de communication

Plus qu’une seule année sépare la ville d’Oran du rendez-vous sportif méditerranéen qu’elle s’apprête à organiser du 25 juin au 5 juillet 2022. Même si l’événement a quelque peu perdu de son aura sur le plan sportif international, il représente encore une belle occasion pour la Capitale oranaise de hisser son statut et son image au rang de métropole régionale en quête de progrès et de modernité. Cette manifestation sportive initialement prévue en juin de l’année 2021 en cours, a été rappelons le, fort heureusement, reportée à 2022, en raison, disait-on, de la crise sanitaire mondiale. De grands moyens financiers, matériels et humains, ont été déployés afin que la ville d’Oran soit prête à accueillir des centaines de sportifs et accompagnateurs devant venir, en principe, des 24 pays des deux rives de la Méditerranée. Et beaucoup estiment que cette 19éme édition des J.M va permettre de marquer «le retour du sport algérien sur le devant de la scène internationale». Il est vrai que de grands efforts ont été consentis par les gouvernants pour doter la ville d’Oran d’infrastructures sportives aux normes internationales, permettant à la ville d’abriter des épreuves de haut niveau dans presque toutes les disciplines. Des infrastructures et des équipements sportifs qui ont toujours fait défaut, pénalisant depuis longtemps une cité en déficit dans presque tous les domaines de fonctionnement de la vie collective. Par ailleurs, la réalisation d’un complexe sportif avec un stade olympique de 40 000 places, dans une grande ville du bassin méditerranéen, n’est pas forcément une action exceptionnelle ou un défi majeur digne de grands éloges, mais plutôt un acte élémentaire d’aménagement urbain d’une grande Cité en attente de développement et de progrès. Des petites villes, voire de grands villages touristiques sur le pourtour de la méditerranée, à l’image de Tarragona ou de Sphax, possèdent depuis longtemps des sites sportifs de dimension olympique dans toutes les disciplines, y compris le golf, la voile ou l’aviron. Des disciplines évidemment rayées du calendrier des compétitions de la 19éme édition des JM prévue à Oran, une ville qui peine encore à restaurer et mettre à niveau ses vieilles infrastructures sportives datant de la période coloniale. Concernant les préparatifs de la manifestation en matière d’organisation, de communication et de promotion, les responsables concernés affirment abusivement que «tout baigne dans l’huile». Mais comment alors expliquer qu’à un an du début des compétitions, les JM 2022 sont loin d’être au cœur des attentes de l’opinion oranaise qui semble avoir totalement oublié cette prochaine manifestation… Une indifférence manifeste nourrie par les médiocres improvisations et le déficit affligeant de la communication officielle.

Par S.Benali