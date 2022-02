JM 2022: Les «préoccupations» du COJM

Lors de sa visite de travail, il y a quelques jours à Oran, le vice-président du CIJM, Bernard Amsalem, avait exprimé sa satisfaction face à une grande avancée constatée dans les différents domaines des préparatifs des prochains jeux. Le responsable de la manifestation au niveau de l’instance internationale avait notamment souligné lors d’une conférence de presse que “la cadence des travaux s’est accélérée au niveau du centre nautique et de la salle omnisports du complexe sportif d’Oran ”, et il a affirmé que «la 19e édition des jeux méditerranéens, prévue en juin prochain à Oran, s’annonce d’une grande qualité en matière d’organisation». Cependant, malgré les certitudes et les assurances affichées par les sphères officielles chargées de l’organisation des JM 2022, quelques observateurs expriment encore leur craintes et leur inquiétudes face à quelques situations liées à l’achèvement des travaux et à la livraison des infrastructures dans des délais permettant d’entamer les essais techniques des installations. On sait que Bernard Amsalem avait indiqué que «la réception de tous les équipements sportifs, aussi bien les nouveaux que ceux qui connaissent des travaux de réaménagement, se fera au plus tard fin février «. Des délais, a souligné le vice-président du CIJM, qui «sont largement suffisants pour passer à l’étape des essais techniques que doivent subir les sites en question». De son coté, le Commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, présent à la conférence de presse, avait indiqué que «l’opération équipement des infrastructures sportives, aura lieu dès la réception des sites en question». Autant d’annonces rassurantes, mais qui demeurent encore abusivement critiquées et dénigrées sur les réseaux sociaux par certains acteurs voulant toujours forger le doute et le pessimisme sur la capacité des organisateurs algériens à aller au bout de leur mission. Après son entrevue avec le Chef de l’Etat, le commissaire aux JM, Aziz Derouaz a déclaré avoir exposé au président de la République “ les préoccupations du Comité d’organisation en vue de réunir les meilleures conditions de réussite de cette manifestation”. Une phrase interprétée, par bon nombre de mauvaises langues oranaises comme une demande de soutien pressant face à de présumés «complots et coups bas» visant Aziz Dérouaz depuis sa désignation à ce poste Il est vrai que bon nombre de responsables et d’acteurs oranais, n’ont jamais pu admettre et comprendre pourquoi ils ont été écartés de l’organisation des JM d’Oran.

Par S.Benali