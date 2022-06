JM Oran 2022: Quel impact sur la gestion de la Cité ?

Oran vit au rythme des JM 2022 annoncés depuis près de sept ans. Les appréhensions, les critiques et les polémiques n’ont pas cessé d’accompagner le parcours des préparatifs de cet événement sportif, très convoité il faut l’admettre par certains acteurs en quête de statut social et de notoriété. Les nombreux changements de responsables au sein de l’instance chargée de l’organisation, et les interrogations sans réponses sur certaines anomalies signalées par quelques observateurs avaient presque réussi à installer un climat de défiance, voire d’hostilité, à cet événement important pour l’image et le prestige de la Capitale de l’Ouest algérien.

Mais la cérémonie officielle d’ouverture, grandement réussie dans son ensemble, allait prouver encore une fois que les Algériens sont en mesure de relever les défis. Malgré les quelques imperfections ou erreurs de comportement signalés sur les réseaux sociaux, les JM 2022 ont bel et bien été engagés. Les Jeux méditerranéens d’Oran ont planté leur décor et ont créé parmi les Oranais une ambiance sportive et festive digne d’El Bahia, la radieuse, qualifiant depuis longtemps leur cité.

Malgré des retards et les quelques lacunes enregistrés au départ dans le processus d’organisation, l’essentiel a été corrigé et l’attractivité de la ville d’Oran, sur le plan social et touristique serait, selon certains, déjà acquise et assurée. Même si en matière de marketing territorial l’impact des jeux méditerranéens ne peut être comparé à celui la Coupe du monde de football ou des jeux olympiques qui offrent une bien plus grande visibilité internationale pour une ville et un pays.

Malgré les cris de victoire et les discours optimistes sur l’avenir du tourisme local à Oran et la promotion de l’image de la ville reste aussi conditionnée par la gestion territoriale et l’état des lieux du tissu urbain à travers les cités et les quartiers. Il ne suffit pas de réussir une grande manifestation sportive pour encourager l’investissement étranger et développer le secteur du tourisme.

Il est vrai que l’Etat n’a pas lésiné sur les moyens pour permettre la réussite des JM à Oran. Pourvu que les opérations d’embellissement de la façade urbaine et les initiatives d’animation artistiques et culturelles puissent se prolonger et durer bien plus longtemps que les 15 jours de compétitions programmés lors de ces J.M…

Par S.Benali