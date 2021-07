JO-2020/Ahlétisme (Algérie): Loubna Benhadja (400m haies) et Yassine Hethat (800m) éliminés

Les Algériens Yassine Hethat (800m) et Loubna Benhadja (400m haies) ont prématurément quitté vendredi à Tokyo les épreuves d’Athlétisme des Jeux olympiques 2020 qui se déroulent au Japon. Loubna Benhadja (400m haies, dames) a terminé la course de sa série à la 8e et dernière place. L’Algérienne peut toutefois se consoler par le chrono réalisé (57.19), sa meilleure performance personnelle. Pour Yassine Hethat il s’est classé à la 5e place avec 1.46.20, loin de son meilleur chrono (1.44.24). Le Kényan E. Korir a remporté la 6e série (1.45.33).