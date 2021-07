JO-2020 / Lutte (1re journée/gréco-romaine) : entrée en lice dimanche d’Abdelkrim Fergat

Le lutteur algérien Abdelkrim Fergat (60 kg) fera son entrée en lice pour le compte des huitièmes de finale du tournoi de la lutte gréco-romaine des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, dimanche à la salle Makuhari Messe.

Fergat, médaillé de bronze en Coupe du monde 2020 de Belgrade, sera opposé au Japonais Kenechiro Fumita, champion d’Asie 2020 en Inde et champion du monde 2019 au Kazakhstan, selon le tirage au sort effectué samedi. En cas de qualification, l’Algérien affrontera le vainqueur du combat opposant l’Allemand Etienne Kinsinger au Chinois Walihan Sailike, pour le compte des quarts de finale. Sous la conduite du staff technique national, composé de Benjedaa Maazouz et Zeghdane Messaoud, sept athlètes sont présents au rendez-vous nippon (4 lutteurs de la gréco-romaine et 3 de la lutte libre). Il s’agit d’Adem Boudjemline (97 kg), Sid Azara Bachir (87 kg), Abdelkrim Fergat (60 kg) et Abdelmalek Merabet (67 kg) en lutte gréco-romaine, alors que la lutte libre est représentée par Kherbache Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah (86 kg) et Djahid Berrahal (125 kg). De son côté, Mohamed Fardj (97 kg) de la lutte libre a été testé positif au Covid-19 avant son départ à destination de Tokyo, de même que l’entraîneur Aoune Fayçal. Le tournoi de lutte des Jeux olympiques de Tokyo sera organisé du 1er au 7 août. Le tirage au sort des autres catégories de poids sera effectué à la fin de chaque journée de compétition.