<span style='text-decoration: underline;'>solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>Journée de collecte de sang, jeudi à Alger</span>

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJ SA) organise une opération de collecte de sang, jeudi à la Coupole de l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a indiqué mardi un communiqué de l’ONJSA.

Organisée en collaboration avec l’Agence nationale du sang (ANS), cette 4e édition de collecte de sang est prévue de 9h30 à 15h00. Tout le Mouvement sportif national et la société civile sont invités à prendre part à cette opération, après la baisse «alarmante» de la fréquentation des structures de transfusion sanguine, surtout depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus. «La grande salle de la Coupole sera équipée d’un nombre déterminé de fauteuils pour l’opération qui sera chapeautée par deux équipes médicales de l’ANS, habituées à ce travail», a indiqué le communiqué de l’ONJSA. Les organisateurs assureront le total respect des gestes barrières, des mesures d’hygiène et de distanciation physique, tel que recommandé par les autorités sanitaires. «Nous comptons sur une forte participation pour contribuer à aider les malades hospitalisés et essayer de sauver des vies, surtout dans le contexte actuel où il faut être unis et solidaires», ont ajouté les initiateurs de cette opération.