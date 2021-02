<span style='text-decoration: underline;'>Université d’Oran 2</span>:<br><span style='color:red;'>Journée de sensibilisation sur l’importance de la vaccination contre le Covid-19</span>

Dans le cadre du vaste pro gramme des manifestations qu’abrite l’université d’Oran 2, les services du bureau d’Oran du forum national des jeunes ont organisé une journée de sensibilisation et d’information sur l’importance de la vaccination contre le Covid-19.

Elle s’est déroulée jeudi au niveau du département de droit et des sciences politiques de l’université.

A cet effet, les animateurs de cette rencontre ont donné des explications aux étudiants universitaires, aux enseignants et à toute la famille universitaire pour se faire vacciner contre ce virus pour notamment, arriver à lutter contre la propagation de l’épidémie du virus pour essayer d’arriver à briser la chaine de contamination et arriver à atteindre le niveau zéro nouveau cas positif et sortir le pays de la crise sanitaire qui sévit et qui a plongé le pays dans des conditions assez difficiles et qui s’est répercutée négativement sur tous les plans.

Des médecins ont présenté une conférence pour donner une vision scientifique sur la campagne de vaccination contre le virus et pour informer les citoyens que le vaccin n’a aucun effet négatif sur le corps humain et qu’un grand nombre de citoyens ont déjà été vaccinés et il n’y a pas eu d’effet secondaire enregistré.

Pour le bon déroulement de cette journée, les services en question ont notamment déployé tous les efforts pour bien faire passer le message correctement pour atteindre les objectifs visés concernant la campagne de vaccination.

Des dépliants d’information sur cette campagne ont été distribués en marge de cette journée.

Bekhaouda Samira