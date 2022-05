<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Journée d’information à l’intention de 21 administrateurs des plages</span>

Dans le cadre des préparatifs de la saison estivale qui draine des millions d’estivants, les responsables de la direction du tourisme ont organisé jeudi dernier une journée d’information à l’intention de 21 administrateurs des 43 plages

que compte la wilaya de Mostaganem, le long de son littoral de 124 kilomètres.

A cette journée, présidée par le secrétaire général de la wilaya par intérim, des gendarmes, policiers et pompiers ont également participé.

Les encadreurs, relevant de la direction de wilaya du tourisme et de l’artisanat, ont axé leurs cours de formation en se basant sur le guide de l’administrateur de plages et sur l’expérience. Ainsi, avant l’ouverture de la saison estivale, pendant et après, des cours spécifiques, se rapportant, à chacune de ces trois périodes, ont été prodigués aux concernés, selon des méthodes pédagogiques pour une bonne compréhension , afin de mieux préparer les administrateurs des plages à assurer convenablement leur mission qui consiste au bon état des espaces réservés aux estivants pour passer un agréable séjour au bord de la mer et de leur permettre de goûter aisément aux plaisirs qu’offrent les flots bleus de la méditerranée.

Ainsi, la mission de l’administrateur consiste avant l’ouverture de la saison estivale à veiller à l’aménagement des plages, à la préparation de l’hygiène et des conditions de santé, d’un programme de communication, et sensibilisation, et d’application des textes législatifs, de la mise en place des conditions sécuritaires et de tranquillité. Pendant la saison estivale, les administrateurs seront tenus de suivre le mouvement des estivants, de conseiller les parents en vue d’assurer la protection de leurs enfants, de veiller à l’hygiène et à la sécurité. Un rapport détaillé sur l’environnement et l’état des plages, et signalant tout manquement, notamment l’eau et le ramassage des ordures, sera quotidiennement rédigé par l’administrateur et transmis à la direction de wilaya du tourisme et de l’artisanat. Aussi, l’éclairage public et les parkings de stationnement feront l’objet d’attention particulière des administrateurs.

A la fin de la saison estivale, l’ administrateur doit adresser à sa tutelle un rapport comportant l’état des plages dont il avait la garde, la sécurité qui a prévalu au sein des estivants, et leur nombre, les obstacles et les problèmes enregistrés et des suggestions tendant à trouver des solutions pour qu’ils ne se répètent pas à l’avenir.

Charef.N