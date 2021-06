<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Journée d’information sur la nouvelle stratégie de l’ANADE</span>

La chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem a abrité, hier, une journée d’information sur la nouvelle stratégie de l’ANADE (Agence nationale d’appui à l’entreprenariat) ex-ANSEJ, qu’a animée le directeur de cette agence au niveau local.

Des jeunes des deux sexes y ont participé. Dans son intervention, le directeur a expliqué la nouvelle stratégie de l’ANADE qui consiste à accorder aux porteurs de projets, non chômeurs de bénéficier de crédits pour concrétiser leurs projets ou même procéder à l’extension de leurs unités industrielles ou commerces. Les intéressés doivent être âgés entre 19 et 40 ans, ils peuvent bénéficier jusqu’à un crédit d’un milliard de centimes auprès de la banque. L’apport de l’intéressé est fixé à 15% du coût du projet. 15% seront fournis par l’ANADE et 70% par la banque. Aucun intérêt n’est fixé. Pendant trois années, on ne paie pas d’impôts. Un débat s’est instauré.

Charef.N