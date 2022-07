<span style='text-decoration: underline;'>TLEMCEN</span>:<br><span style='color:red;'>Journée d’information sur les opportunités d’investissement dans le domaine de la pêche</span>

La Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya Tlemcen a organisé jeudi à Tlemcen une journée d’information et de sensibilisation sur les opportunités d’investissement dans le domaine de la pêche.

Cette rencontre, organisée à la faculté de technologie de la wilaya, sise au pôle de la commune de Chetouane, en coordination avec l’université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen, a été marquée par des communications traitant des voies et moyens permettant la création de micro-projets dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les modalités de gestion d’une micro-entreprise et la commercialisation du produit, par des cadres de la Direction de la pêche et autres représentants des différents dispositifs d’emploi, des banques et des sociétés d’assurances, outre la distribution de dépliants aux étudiants participants. La chargée de l’information à la Direction de la pêche de Tlemcen, Leila Kara, a indiqué, au cours de son intervention, que les jeunes porteurs de projets peuvent créer des micro-entreprises dans l’aquaculture intégrée à l’agriculture, l’élevage des algues, la pisciculture, les huiles végétales, ainsi que les aliments de pêche, de même que la construction et la réparation des bateaux et autres projets créateurs de richesse et d’emploi. Les représentants des différentes agences d’emploi ont expliqué les avantages tels que les crédits accordés, les différentes formules pour lesquelles seront éligibles les porteurs de projets, dont les crédits, dans le cadre de l’extension de projets, les échéances de remboursement et l’accompagnement du porteur d’un projet par ces dispositifs et autres mesures incitatives. En marge de la journée d’information, une exposition a consacré un stand au secteur de la pêche, à l’école technique de formation de la pêche de Ghazaouet, et un autre aux investisseurs exposant divers matériels de pêche et d’aquaculture, de même qu’un stand réservé aux différents dispositifs d’emploi, banques et sociétés d’assurances.