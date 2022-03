Journée du théâtre: l’artiste Kouaki Mimoun honoré

Ce samedi au centre de l’enfance en détresse, l’association culturelle « M’Lemmet Habab » d’Oran que préside Ould Badja Mustapha a honoré le comédien Kouaki Mimoun ancien directeur de la culture à Oran et acteur ayant participé dans plusieurs films.

Parmi les présents , il y avait de nombreuses personnes de la culture venues d’Ain Temouchent ,de Mostaganem et d’Oran. Etaient aussi présents a la cérémonie l’animateur et le poète Atli et Hadj Blaha, frère du défunt comédien Blaha. Kouaki Mimoun était très ému de cette geste de reconnaissance qui témoigne de la valeur de cet artiste connu à l’échelle maghrébine.

Une bonne ambiance a régné durant cet événement de la journée du théâtre nationale. Un geste qui honore l’association culturelle « M’Lemmet Habab »

Adda. B