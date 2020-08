<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle stratégie de proximité de lutte contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Jusqu’à 500 consultations effectuées quotidiennement</span>

Depuis 15 jours, une nouvelle stratégie de proximité a été appliquée à Oran dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en impliquant les établissements de santé de proximité.

Dans ce cadre, 24 polycliniques ont entamé les consultations Covid-19 et après quelques jours, cette nouvelle stratégie a commencé à donner ses fruits avec jusqu’à 500 consultations effectuées quotidiennement. Elle a permis également de minimiser la pression sur les hôpitaux. Notons que cette stratégie prévoit que des établissements de santé s’articulent sur l’un des hôpitaux ainsi qu’un hôtel.

Le cas suspect une fois arrivé au EPSP, sera consulté par un médecin qui décidera s’il nécessite un test PCR ou pas ; pour les cas qui ont des symptômes légers, ils seront orientés vers le confinement dans un hôtel où une équipe médicale et une ambulance seront sur place pour suivre leurs état de santé, pour les autres cas, notamment, les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques seront orientées directement vers les hôpitaux.

Ainsi, les hôpitaux traiteront les patients graves, ce qui permettra d’alléger la pression sur ces hôpitaux. Notons que cette stratégie est une réponse thérapeutique à la hausse vertigineuse des cas atteints du coronavirus à Oran.

Fethi Mohamed